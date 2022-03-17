TCMB: "Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta,...
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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TCMB: "Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta, belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır.
TCMB: "Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta, belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi