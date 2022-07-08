Tcmb: Cari Açık Mayısta 6 Milyar 468 Milyon Dolar Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler dengesi, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'ün üzerinde artarak, 6 milyar 468 milyon dolar açık verdi. Böylece, 12 aylık cari işlemler açığı da 29 milyar 444 milyon dolara çıktı.

TCKB, mayıs ayına ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı da 29 milyar 444 milyon doları buldu.

Bu gelişmede; bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık vermişken, bu ay 388 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 170 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 24 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Öte yandan, resmi rezervler de bu ay 5 milyar 939 milyon dolar net azaldı.

ANKA / Ekonomi