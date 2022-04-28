TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu. Ukrayna- Rusya çatışması ve o taraftaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağı önemli." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi