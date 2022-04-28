TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu.... - Haberler

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu....

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu....

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu. Ukrayna-Rusya çatışması ve o taraftaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağı önemli."

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok olumlu. Dolayısıyla rezervasyonlara baktığımızda çok büyük bir artış söz konusu. Ukrayna- Rusya çatışması ve o taraftaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağı önemli." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu, Ukrayna, Rusya, TCMB, Ekonomi, Haberler

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