TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da... - Haberler

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da...

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da fazla düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda mevcut verilerle öngörümüz bu."

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da fazla düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda mevcut verilerle öngörümüz bu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu, Mayıs, TCMB, Ekonomi, Haberler

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