TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz ve olumlu gelişmelerle beraber onun daha da fazla düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda mevcut verilerle öngörümüz bu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi