TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül...
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Enflasyon gerilemeye devam etmekle beraber önceki enflasyon raporunda sunulan tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi