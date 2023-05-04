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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül...

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül...

Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Enflasyon gerilemeye devam etmekle beraber önceki enflasyon raporunda sunulan tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Ekonomi Haberler

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