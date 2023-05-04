TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler, deprem sonrasında düşüş göstermiş olsa da yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır. Bu durum deprem genelinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi