Üye Girişi
Haberi Paylaş
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler, deprem sonrasında düşüş göstermiş olsa da yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır. Bu durum deprem genelinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Deprem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title