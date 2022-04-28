TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. - Haberler

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: '(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(500 liralık banknot ve 5 liralık bozuk para) Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu, TCMB, Ekonomi, Haberler

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