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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Kavcıoğlu, "İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor. Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde Üretici Fiyat Endeksi-Tüketici Fiyat Endeksi makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz" dedi.Kavcıoğlu, son 1 yıldır geliştirdikleri proaktif rezerv yönetim stratejisini son aylarda çeşitlendirdiklerini belirterek, "Merkez Bankası olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında asli unsurdur" ifadesini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Cumhuriyet, TCMB, Ekonomi, Haberler

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