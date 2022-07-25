TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclisi'nin temmuz toplantısına katılacak
AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağan toplantısına katılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağan toplantısına katılacak.
İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kavcıoğlu'nun katılacağı temmuz ayı olağan toplantısı, "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" ana gündemiyle 29 Temmuz'da düzenlenecek.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi