TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini...
AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."
AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi