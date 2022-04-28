TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini...

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
 - Güncelleme:
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

TCMB, Ekonomi, Haberler

title