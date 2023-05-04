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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde...

Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk."

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk."

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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