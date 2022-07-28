TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." Ekonomi AA / Merve Özlem Çakır TCMB Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8... - Haberler

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