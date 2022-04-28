TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu: (4)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Küresel ekonomi açısından sürdürülebilir bulmadığımız enerji fiyat seviyelerinde normalleşme yaşandıkça enflasyondaki düşüş ve sürdürülebilir cari denge hedeflerimize ulaşacağız. Bu süreci, liralaşma stratejisi çerçevesinde atacağımız güçlü adımlarla yürütmeye kararlıyız." dedi

Kavcıoğlu, Merkez Bankasında düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-II BilgilendirmeToplantısı"nda konuştu.

Jeopolitik risklerin oluşturduğu arz kısıtları ve artan belirsizliklerle küresel enflasyonun yakın tarihin en yüksek seviyelerini aşmakta ve küresel büyüme beklentilerinin hızla bozulmakta olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, "Bununla birlikte ekonomimiz salgın sonrasında küresel ticaretteki konumunu güçlendirmekte ve büyümemizde yatırım ve net ihracatın katkısının artışıyla kendini gösteren yapısal bir gelişme yaşamaktadır. Bu çerçevede, iş gücü piyasası göstergeleri salgın sonrasında sürekli iyileşme kaydetmekte ve ekonominin istihdam oluşturma kapasitesindeki artış cari dengeyi kuvvetlendiren sektörler tarafından beslenmektedir. İhracat miktarı, ithalat miktarına göre güçlü bir artış göstermekte, döngüsel etkilerden arındırılmış cari dengemiz fazlaya işaret etmektedir." dedi.

Kavcıoğlu, yakın dönemde cari dengenin üzerinde risk oluşturan ve bölgedeki çatışmalarla zirveye çıkan enerji ve ham madde fiyatlarının enflasyonu da olumsuz etkilediğini belirterek, "Küresel ekonomi açısından sürdürülebilir bulmadığımız enerji fiyat seviyelerinde normalleşme yaşandıkça enflasyondaki düşüş ve sürdürülebilir cari denge hedeflerimize ulaşacağız. Bu süreci, liralaşma stratejisi çerçevesinde atacağımız güçlü adımlarla yürütmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ödeme aracının Türk lirası olması liralaşma stratejimizin nihai hedefidir"

Konuşmasında, liralaşma stratejisine de değinen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hane halkı, firma ve banka bilançolarında milli paramızın ağırlığının kalıcı olarak artması ve ülkemizde tek ödeme aracının Türk lirası olması, liralaşma stratejimizin nihai hedefidir. Bildiğiniz gibi liralaşma stratejisi kapsamında gözden geçirme süreci tamamlanan bir dizi uygulamayı yakın zamanda hayata geçirdik. Türk lirası yükümlülükler için tutulan zorunlu karşılıkların sadece Türk lirası ile tesisi prensibi doğrultusunda, döviz cinsinden tesis edilmesi imkanını sonlandırdık. Reeskont kredilerimizin net ihracatçı firmalar için yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanımına izin vererek, Merkez Bankasının fonlaması kaynaklı yabancı para talebi oluşmamasını ve reeskont kredilerinin amacına uygun değerlendirilmesini sağladık."

Kavcıoğlu, geçen yıl aralıkta yabancı para ve altın mevduatların Türk lirasına dönüşümünü destekleyerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım attıklarını, bu uygulamanın banka bilançolarındaki Türk lirası payını artırırken fonlama vadesini uzattığını, bununla banka bilançolarını güçlendirmesi yoluyla finansal istikrara katkısını net şekilde görmekte olduklarını vurguladı.

Liralaşma stratejisinin önemli bir bileşenin de uygun maliyetli ve uzun vadeli kredilerin üretim, yatırım ve ihracat artışlarıyla sürdürülebilir fiyat istikrarını desteklemesi olduğuna işaret eden Kavcıoğlu, uzun vadeli ve uygun maliyetli Türk lirası kredilerin doğru bir kompozisyonla ve tabana yayılmış olarak iktisadi faaliyetle buluşması için makro ihtiyati araçları güçlü bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kavcıoğlu, liralaşma stratejisi kapsamında gözden geçirme süreci devam eden likidite yönetiminin teminat yapısına yönelik atılacak adımların teknik ekiplerce tamamlandığını, çok yakın bir dönemde para ve kur politikası metnindeki yol haritalarıyla uyumlu olarak fonlama yapısında Türk lirası cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını ve talebini artırıcı ek adımlarımızı devreye alacaklarını söyledi.

Merkez Bankası olarak liralaşma kapsamında firmaların ödemelerini Türk lirası ile yapmalarını önemsediklerini belirten Kavcıoğlu, "Para ikamesinin ve dövize endeksleme davranışının parasal aktarımı verimsizleştiren ve enflasyonu artıran zararlarının farkında olarak bu konuda son dönemde atılan adımları değerli buluyoruz." dedi.

Kavcıoğlu, sağlam, güçlü ve istikrarlı Türk lirasının altyapısını sağlamanın kalıcı fiyat istikrarı hedefine doğru en öncelikli eşik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir bütün olarak para politikası araçlarımızın etkinliğini artıracak kapsamlı çalışmaları tüm taraflarla birlikte yürütmekteyiz. Nihai amacımız, bütün ekonomik birimlerimizin her türlü kararlarında lira dışında hiçbir para birimine gerek duymadan Türk lirası ile tasarruf yapabildikleri, tüm finansal kararlarını Türk lirası ile alabildikleri bir finansal mimariyi tamamlamaktır."

(Bitti)