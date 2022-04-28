TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok." - Haberler

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok."

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: '(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok.'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok."

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

Türk Lirası, TCMB, Ekonomi, Haberler

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