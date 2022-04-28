TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok."
AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "(500 TL banknot, 5 TL madeni para iddiası) Ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok."
AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi