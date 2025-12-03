Haberler

TCMB Başkanı Karahan'dan sıkı para politikası duruşu ve dezenflasyon vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadele için sıkı para politikasının sürdürüleceğini ve fiyat istikrarının sağlanmasının kalıcı refah artışı getireceğini vurguladı. 2025 hedefleri ile birlikte reel sektörle iletişimde önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

TCMB Başkanı Karahan, İstanbul'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Reel sektörle güçlü iletişimleri bulunduğunu belirten Karahan, "2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Türkiye genelinde 2025 yılında 2 bin 505, son 5 yılda toplamda 14 bin 705 firmayla görüştük." bilgisini paylaştı.

Karahan, elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını vurguladı.

Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini bildiren Karahan, "Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü iletişim kuruyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak"

Karahan, rezervlerde 118 milyar dolar artış sağlandığını, 143 milyar dolara ulaşan Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin 1 milyar doların altına indiğini bildirdi.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerini dile getiren Karahan, hem kısa dönem göstergelerin hem orta vadeli görünümün dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösterdiğini kaydetti.

Karahan, beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini söyledi.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, "Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak." dedi.

Karahan, yüksek enflasyonun maliyetinin büyüme ve yatırımlarda istikrarsız seyir, alım gücünde düşüş ve verimlilikte azalış olduğunu vurguladı.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme, alım gücü ve verimlilik açısından önemli olduğunu anlatan Karahan, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağız." ifadesini kullandı.

Karahan, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini kaydetti.

Enflasyondaki düşüşün talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerdeki iyileşme yoluyla düştüğünü aktaran Karahan, enflasyondaki düşüşte önemli mesafe kat edildiğini dile getirdi.

Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirterek, dezenflasyonun yavaşlasa da sürdüğünü bildirdi.

Kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktaran Karahan, maliyet artışlarının gerilediğine dikkati çekti.

Fatih Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini vurguladı.

"Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir"

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır." görüşlerini paylaştı.

Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret teklifi heyecanlandırdı: Bu rakamın altında yokuz
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Gözaltındaki ünlü illüzyonist Aref Ghafouri için karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Trabzonspor, Vanspor karşısında hata yapmadı

Vanspor direnemedi! Trabzon, seyircisi önünde turu atladı
Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı

Juventus'un Süper Lig'den istediği yıldız ortaya çıktı
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Göztepe'den Türkiye Kupası'na erken veda! 2. Lig ekibine elendiler

Süper Lig devi, kupada 2. Lig ekibine elendi
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi

Dünyanın en pahalısı! 27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi
Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
ABD'li senatörden Trump'a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik

Trump'ın çöp dediği senatörün dedikleri yenilir yutulur gibi değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.