TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Merkez Bankaları Dijital Paraları İçin İş Birliği Önemli

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24-25 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu toplantısına ev sahipliği yaptı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından gerçekleştirildi. Toplantının ilk oturumunda, küresel ekonomik görünüm ve İİT üyesi ülkelerin ekonomik görünümü ele alındı. İkinci oturumda, merkez bankası dijital para birimlerinin tasarımı ve kullanımında son gelişmeler değerlendirildi ve bu konuda merkez bankaları arası iş birliğinin rolü üzerinde duruldu. Oturum süresince, üye ülkelerin merkez bankası dijital para birimleri tecrübeleri paylaşıldı ve konunun avantajları ile dezavantajları değerlendirildi. Toplantının üçüncü oturumunda ise öncelikle, yerel para birimleriyle ticaretin küresel düzeyde artan önemi ele alındı. Ayrıca, yerel para birimleriyle ticareti geliştirme yollarının yanı sıra; özellikle yükselen piyasa ekonomilerindeki yerel para birimleriyle ticaretin faydaları ve zorlukları değerlendirildi.