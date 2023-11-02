TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan Para Politikası Açıklaması
Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, politikalarının faiz, kredi, mevduat, döviz piyasası ile rezervler üzerinde etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, iç talepte dengelenme sürecine ilişkin öncü sinyaller aldıklarını ve dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedeflediklerini söyledi.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Politikamız faiz, kredi, mevduat, döviz piyasası ile rezervler ile finansal koşulları güçlü bir şekilde etkilemektedir. İç talepte dengelenme sürecine ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. İçinde bulunduğumuz geçiş döneminde dezenflasyon sürecinin 2024 yılının 2'nci yarısında başlamasını hedefliyoruz.
Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz.