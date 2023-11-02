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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan Para Politikası Açıklaması

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, politikalarının faiz, kredi, mevduat, döviz piyasası ile rezervler üzerinde etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, iç talepte dengelenme sürecine ilişkin öncü sinyaller aldıklarını ve dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedeflediklerini söyledi.