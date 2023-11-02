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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler mayıs ayı sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek...

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Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler mayıs ayı sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıkmıştır.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler mayıs ayı sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıkmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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