TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler mayıs ayı sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek...
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler mayıs ayı sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıkmıştır.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler mayıs ayı sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıkmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi