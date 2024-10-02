Üye Girişi
Haberler

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verecek.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın milletvekillerine sunum yapacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın milletvekillerine sunum yapacak.

Karahan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde milletvekillerini bilgilendirecek.

TCMB Kanunu'na göre, Başkan'ın, bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Fatih Karahan Politika Ekonomi Türkiye Finans

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 2-3 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 2 Ekim Çarşamba Leyla 4. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 2-3 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Rapid Wien golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taş Kağıt Makas CANLI izle! 2 Ekim Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 17. bölüm CANLI izleme linki! Taş Kağıt Makas SON BÖLÜM izle! MasterChef eleme adayları kim? 2 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title