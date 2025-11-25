TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Canlı Yayın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yarın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programı gerçekleştirecek.

TCMB tarafından, Karahan'ın canlı yayın programına ilişkin basın duyurusu yapıldı.

Karahan'ın yarın saat 21.00'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programı gerçekleştireceği bildirilen duyuruda, canlı yayının Bankanın internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresinden ve TCMB'nin resmi X, YouTube ve Instagram hesaplarından yayınlanacağı aktarıldı.