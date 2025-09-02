TCMB Başkanı Fatih Karahan, Bursa'da Ekonomik Görünüm Sunumu Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları" kapsamında bugün Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında sunum gerçekleştirdi.

Fatih Karahan, reel sektörle güçlü bir iletişimlerinin bulunduğunu belirterek, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ve Bursa'da bu yıl 117, son 5 yılda toplamda 1119 firma ile görüştüklerini söyledi.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını aktaran Karahan, "Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz." diye konuştu.

Karahan, şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerine dikkati çekerek, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir"

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğüne işaret eden Fatih Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışını sağlayacağının altını çizdi.

Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını ifade ederek, "Fiyat istikrarı, yatırım ve üretim ortamını iyileştirmektedir." diye konuştu.

Finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam etmekte olduğuna işaret eden Karahan, "Enflasyonda düşüş genele yayılarak devam etmektedir. Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, tüketim talebinin ılımlı seyretmekte olduğunu ifade ederek, "Maliyet artışları gerilemektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir. Yavaşlayan büyüme, ikinci çeyrekte sanayinin de katkısıyla artış göstermiştir. İstihdam artışı hizmetler sektörü kaynaklı olmuştur." açıklamasını yaptı.

"Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir"

TCMB Başkanı Karahan, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında olduğunu ve karşılıksız çek oranının temmuz ayında tarihsel ortalamasına yakın düzeyde olduğunu vurguladı.

Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının görece düşük olduğuna işaret eden Karahan, "Kredi faizleri, enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilenmektedir. Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir." ifadelerini kullandı.

Karahan, enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinin gerilemekte olduğunu aktararak, "Uzun vadeli kredilerin payı sıkılaşma döneminde artmıştır. Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltmaktadır." açıklamasını yaptı.

"Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansımıştır"

Fatih Karahan, KKM'de azalış devam ederken, TL talebinin güçlü seyretmekte olduğunu belirterek, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını söyledi.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirten Karahan, maliye politikasının eşgüdümünün bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."