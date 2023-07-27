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TCMB Başkanı Erkan: "Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Erkan: "Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

TCMB Başkanı Erkan: "Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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