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TCMB Başkanı Erkan: "Toplumun refahı için özverili ve kararlı şekilde dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız. Bu, toplumumuz için yapmamız gereken en...

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Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Erkan: "Toplumun refahı için özverili ve kararlı şekilde dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız. Bu, toplumumuz için yapmamız gereken en büyük hizmet."

TCMB Başkanı Erkan: "Toplumun refahı için özverili ve kararlı şekilde dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız. Bu, toplumumuz için yapmamız gereken en büyük hizmet."

Kaynak: AA / Ekonomi

TCMB Ekonomi Haberler

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