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TCMB Başkanı Erkan: "(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1...

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Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Erkan: "(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üstüne çıkacak.

TCMB Başkanı Erkan: "(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üstüne çıkacak."

Kaynak: AA / Ekonomi

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