TCMB Başkanı Erkan: "(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1...
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TCMB Başkanı Erkan: "(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üstüne çıkacak.
TCMB Başkanı Erkan: "(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üstüne çıkacak."
Kaynak: AA / Ekonomi