TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Ağustos sonunda aldığı Kur Korumalı Mevduat'tan Türk Lirası Vadeli Mevduat'a geçişi teşvik eden kararlarımızın olumlu etkilerini görüyoruz. Bu kararlarımız sonucunda TL tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep artmıştır. 20 Ekim itibarıyla sadece 8 hafta içinde TL mevduat, 970 milyar Türk Lirası artarken, KKM, 300 milyar TL geriledi. Aynı dönemde döviz cinsi mevduat da 3,9 milyar dolar geriledi. Sonuç olarak TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 5 artmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi