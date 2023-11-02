Haberler

TCMB Başkanı Erkan: "Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu...

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Erkan: "Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız."

TCMB Başkanı Erkan: "Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız."

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomi Haberler

title