TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarıyla toplumsal refaha katkı sağlayacağız

TCMB Başkanı Erkan, Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, ülkedeki finansal koşulların olumlu seyrettiğini vurguladı ve enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayan olumsuz şoklara dikkat çekti.

TCMB Başkanı Erkan: Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacağımıza eminiz. Enflasyon ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

Tüm bu olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansal koşulların olumlu seyrettiğini olumlu bir gelişme olarak vurgulamak istiyorum. Tarihsel eğilimlere kıyala yüksek oranda olan bu şokların beklenti ve fiyatlama davranışlarında ilave bozulmaya yol açmıştır. Enflasyonda bu kanaldan gelen 11,3 etki önemli rol oynamaktadır.