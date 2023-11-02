TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonu düşürmek için talepteki aşırılığın giderilmesi önemli

TCMB Başkanı Erkan, talepteki aşırılığın giderilmesi ve Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artmasıyla enflasyonun doğrudan ve dolaylı olarak yavaşlayacağını belirtti. Para politikasındaki kararlılık ve iletişim politikasının beklentileri yönlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Erkan, enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam edeceklerini ve 2024 yılında dezenflasyonu sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

TCMB Başkanı Erkan: Talepteki aşırılığın giderilmesi ve Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artması enflasyon üzerinde doğrudan olduğu kadar, cari denge kanalıyla dolaylı olarak da yavaşlatıcı etki gösterecektir.

Para politikasındaki kararlılık ve tutarlılık ile bu çerçevede geliştirdiğimiz iletişim politikası, beklenti oluşumunda Merkez Bankası tahminlerinin ağırlığını artırarak, beklentilerin yeniden çıpalanmasını hedeflemektedir.

Enflasyonun ana eğilimini zayıtlatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024 yılında tesis etmeye kararlıyız.