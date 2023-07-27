TCMB Başkanı Erkan: "Dezenflasyona geçiş döneminde parasal sıkılaştırmanın öngörülebilirliğinin sağlanması ve birikimli etkileri ile talebin dengelenmesini bekliyoruz.

TCMB Başkanı Erkan: "Dezenflasyona geçiş döneminde parasal sıkılaştırmanın öngörülebilirliğinin sağlanması ve birikimli etkileri ile talebin dengelenmesini bekliyoruz. Dezenflasyon süreci ise enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanması ile sağlanacaktır." - ANKARA