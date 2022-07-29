Tcmb: Bankacılık Sektörünün Toplam Yabancı Para Varlıkları, 2021 Yıl Sonuna Göre Yüzde 2,6 Azaldı - Haberler

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Tcmb: Bankacılık Sektörünün Toplam Yabancı Para Varlıkları, 2021 Yıl Sonuna Göre Yüzde 2,6 Azaldı

Tcmb: Bankacılık Sektörünün Toplam Yabancı Para Varlıkları, 2021 Yıl Sonuna Göre Yüzde 2,6 Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı birinci çeyreği verilerine göre; bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 335,4 milyar dolar, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0,3 artışla 199,7 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı birinci çeyreği verilerine göre; bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 335,4 milyar dolar, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0,3 artışla 199,7 milyar dolar oldu.

TCMB 2022 yılı birinci çeyrek dönemine ilişkin BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 335,4 milyar dolar oldu. Banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0,3 artışla 199,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri, 2021 yıl sonuna göre yüzde 6,6 azalışla 326,9 milyar dolar, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 8,6 azalışla 242,3 milyar dolar oldu.

SINIR ÖTESİ ALACAKLAR

Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 azalışla 32,8 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 6,2 azalışla 25,3 milyar dolar oldu.

YURT DIŞI ALACAKLAR

Türkiye'deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,3 azalışla 23,1 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 7,9 azalışla 16,4 milyar dolar oldu.

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ANKA / Ekonomi

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