TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde, bankaların yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın devam etmesi bekleniyor.

TCMB'nin bankaların 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.

Ankete göre, 2022'nin ikinci çeyreğinde, bankalar genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdı. Bu dönemde, kısa vadeli kredilere uygulanan standartlarda gevşeme, diğer işletme kredi türlerinde sıkılaşma olduğu gözlendi.

Bankaların yılın üçüncü çeyreğine yönelik beklentisi ise standartların, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler ile kısa vadeli krediler dışında diğer işletme kredi türlerinde sıkılaşacağı yönünde oluştu.

Öte yandan yılın ikinci çeyreğinde standartların tüm bireysel kredi türlerinde sıkılaştırıldığı görüldü. Bankalar, yılın üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredilere uygulanan standartların aynı kalacağını tahmin ediyor.

Kredi talepleri

Yılın ikinci çeyreğinde yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepte azalış gözlenirken, diğer tüm işletme kredi türlerinde talepte artış yaşandı. Talebin yılın üçüncü çeyreğinde yabancı para cinsinden açılan kredilerde azalmaya, diğer işletme kredilerinde artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Bireysel kredilerden konut ve taşıt kredi taleplerinde ikinci çeyrekte yükseliş yaşandı. Bu dönemde, tüm bireysel kredi türlerinde finansman ihtiyaçları, talebi artış yönünde etkileyen en önemli faktör oldu. Talebin, yılın üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredilerde azalması bekleniyor.

Kredi koşul ve kuralları

İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan koşul ve kurallara bakıldığında, ortalama krediler ve daha riskli krediler üzerindeki kar marjının azaltıldığı gözlendi. Diğer durum ve şartlara ilişkin koşul ve kuralların ise sıkılaştırıldığı görüldü.

Bireysel kredilere uygulanan koşul ve kurallar incelendiğinde, ortalama krediler ve daha riskli krediler üzerindeki kar marjının artırıldığı, kredi ya da kredi limitinin büyüklüğü, vade ve faiz dışında alınan ücret ve komisyonlara ilişkin koşul ve kuralların da sıkılaştırıldığı görüldü.

Fonlama koşulları

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarının sıkılaşmaya başladığı, yurt dışı fonlama koşullarının ise sıkılaşmaya devam ettiği görüldü. Yurt dışı fonlama maliyeti ve diğer koşul ve kurallar, yurt dışı fonlama koşullarını sıkılaştırıcı yönde etkiledi.

Yılın üçüncü çeyreğinde, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın devam etmesi bekleniyor.