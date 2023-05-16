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TCMB, 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

TCMB, 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

TCMB'nin 4 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Banka, Efix Ödeme Hizmetleri AŞ, İstanbul Ödeme ve Elektronik Para AŞ, Paragram Ödeme Kuruluşu AŞ ve Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

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Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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