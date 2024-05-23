Üye Girişi
Haberler

TCMB, 24 Mayıs ve 27 Mayıs vadeli TL depo alım ihaleleri düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 200 milyar liralık 24 Mayıs vadeli ve 100 milyar liralık 27 Mayıs vadeli iki TL depo alım ihalesi düzenledi. İhalelerde faiz oranları yüzde 49,97 ile yüzde 50 arasında gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 200 milyar liralık 24 Mayıs vadeli ve 100 milyar liralık 27 Mayıs vadeli iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 24 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 164 milyar 850 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,97, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Bankanın 27 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarları 77 milyar 950 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title