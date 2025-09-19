TCL Electronics, Pazar Araştırmalarında Üç Kategoride Zirvede

TCL Electronics, Omdia verilerinde "ultra büyük ekran", "mini LED" ve "Google TV" kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren TCL Electronics, pazar araştırma şirketi Omdia'nın küresel televizyon sevkiyatı araştırmasında 3 kategoride zirveye yerleşti.

TCL, 85 inç ve üzeri televizyon sevkiyatlarında 2024'te yüzde 22,1 pazar payıyla liderliğe yükseldi. Yüzde 28,8'lik payla mini LED TV kategorisinde de ilk sırada yer alan şirket, 2021-2024 arasındaki Google TV sevkiyatlarında ise üst üste dördüncü kez zirvenin sahibi oldu.

Omdia'nın değerlendirmesine göre, 80 inç ve üzeri televizyonların küresel sevkiyatının bu yıl yüzde 35 artarak toplam ekran pazarının yüzde 7'sine ulaşması, 2030'da ise bu oranın yüzde 11'e çıkması öngörülüyor. Benzer şekilde, mini LED televizyon sevkiyatlarının da bu yıl 9,3 milyon adede ulaşması bekleniyor.

TCL Electronics, artan talebe yönelik ultra büyük ekranlı mini LED TV portföyünü genişletmeye devam ediyor. 2019'da ilk mini LED televizyonunu tanıtarak seri üretime geçten firma, kendi geliştirdiği algoritmalar ve teknolojilerin yanı sıra ultra parlaklık, yüksek kontrast, geniş renk gamı ve uzun ömür gibi özelliklerle mini LED performansını sürekli ileri taşımayı hedefliyor.

Şirketin, Google gibi ortaklarla kurduğu güçlü işbirlikleri de bulunuyor. Gelişmiş ekran teknolojisini Google TV'nin akıllı platformuyla birleştiren TCL Electronics, dünya genelinde kullanıcılara daha akıllı ve sağlıklı yaşam tarzı sunmayı amaçlıyor.