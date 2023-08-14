TCDD İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 işçi alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alımı yapacak. İş başvuruları için son tarih 18 Ağustos olarak belirlendi.