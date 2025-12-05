Haberler

Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla Konya'ya ek YHT seferi düzenlenecek

TCDD Taşımacılık AŞ, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'ne katılacak vatandaşlar için 17 Aralık'ta Ankara-Konya ve Konya-Ankara arasında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne (Şeb-i Arus) katılmak isteyen vatandaşlar için 17 Aralık'ta Ankara- Konya ve Konya- Ankara için ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleyeceklerini bildirdi.

Yalçın, ABD merkezli X sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak isteyen vatandaşların, etkinliğe konforlu şekilde ulaşabilmeleri için ek YHT seferleri düzenlediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"17 Aralık Çarşamba Ankara- Konya saat 15.05'te Ankara'dan hareket, Konya-Ankara saat 23.05'te Konya'dan hareket. Halkımızın kültürel ve manevi değerlere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın bu özel törenlere katılımına destek olduğumuz için mutluluk duyuyor, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslata erişinin 752. yılında rahmetle anıyoruz."

TCDD Taşımacılık AŞ'den edinilen bilgiye göre, ilave seferlerle Ankara-Konya-Ankara arasında 962 ilave kapasite sağlanmış olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
