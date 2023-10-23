TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 12. Kalkınma Planı görüşmeleri başladı

EKONOMİDE yol haritası olacak 12'nci Kalkınma Planı'nın görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. 12'nci Kalkına Planı'nın görüşüldüğü komisyona hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli, görüşmelere geçilmeden önce söz alarak, 12'nci Kalkınma Planı'nın yanı sıra 2053 yılına ilişkin uzun vadeli stratejinin de görüşüldüğüne dikkat çekerek, 2053 yılı hedeflerine ilişkin hazırlıkların ne olduğunu sordu. Yılmaz, bununla ilgili ayrı bir doküman olmadığını belirterek, "Ayrı bir doküman söz konusu değil. Uzun vadeli perspektifler, çok detaylı dokümanlar olmaz malumunuz olduğu üzere. Daha çok geleceğe dönük yol gösterici, ışık tutucu dokümanlardır. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, elbette birtakım varsayımlarla, büyüme tahminleriyle, dünyanın ve Türkiye'nin büyümesine ilişkin varsayımlarla, teknik analizlerle birtakım sonuçlar elde etmiş durumda" dedi.

Ardından 12'nci Kalkınma Planı üzerine konuşmalara geçildi. CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli, AK Parti iktidarlarının daha önceki Kalkınma Planlarında yer alan hedeflerin gerçekleşmediği eleştirisini getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Kalkınma Planı'nı eleştirerek, "Şimdi, 10'uncu Kalkınma Planı çok kaliteli, çok nitelikli bir kalkınma planıydı, 25 tane dönüşüm programı vardı. Maalesef üzülerek görüyoruz ki onların hiç birisi hayata geçirilemedi ve hepsi şimdi bir anlamda tarihin tozlu raflarında yerini aldı. 12'nci Plan'ın da diğerlerinden temelde çok fazla bir farkı yok, olmaması da normal; çünkü sorunlar çözülmedi" ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da 12 Kalkınma Planı'nın önemine vurgu yaparak, "Bu planlamanın uzun vadeli temel hedefler doğrultusunda devletin devamlılığı anlayışıyla Türkiye'nin doğal ve beşeri kaynaklarının, varlık ve yükümlülüklerinin, fırsat ve kısıtlarının, milli hedef ve politikalarının dikkate alınarak yapılmış olması esastır" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 12'nci Kalkınma Planı görüşmeleri sürüyor.