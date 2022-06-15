TBMM KİT Komisyonunda TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ'nin 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü

TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ'nin 2019-2020 dönemi hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

TÜBİTAK Başkanı ve Marmara Teknokent AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mandal, Komisyonda yaptığı sunumunda, 2022 yılı mayıs ayı itibarıyla Marmara Teknokent bünyesinde 28'i kuluçka merkezinde olmak üzere toplamda 153 firmanın faaliyet gösterdiğini, buralarda 3 bine yakın nitelikli AR-GE ve yazılım personelinin istihdam edildiğini belirtti.

Mandal, Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği kapsamında 121 öğrencinin ön kuluçka programına başvurusunun alındığını ifade ederek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin doluluk oranının yüzde 100 olduğunu vurguladı.

Teknokentte, 654'ü başarıyla tamamlanan ve 237'si devam eden AR-GE projesi bulunduğuna dikkati çeken Mandal, "Bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından geliştirilen AR-GE ürünleri için 240 adet ulusal patent başvurusu yapılmış ve 51 adet patent tescili tamamlanmıştır. Bunların 23'ü uluslararası patent başvurusu yapılmış olup 13 adet uluslararası patent tescili tamamlanmıştır. 2021 yılında Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların cirosu 178 milyon dolar, 63 milyon doları da ihracat olarak gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Mandal, yürütülen teknoloji transfer ofisi faaliyetleriyle firmaların patent ve diğer fikri mülkiyet haklarının güvence altına alındığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Yeni buluşların ticari potansiyelleri değerlendirilmekte, girişimcilere ticarileştirme ilkeleri ve stratejileri konusunda eğitim fırsatları sunulmakta, start-up oluşumuna ve gelişimine katkı sağlanmakta, ortaklıklar ve lisans anlaşmaları koordine edilmekte, inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı teşvik eden yapılar desteklenmektedir. Aynı zamanda kadınlar, engelliler ve gençler gibi öncelikli hedef gruplarının girişimcilik potansiyellerini artırmaya yönelik stratejiler oluşturulmakta ve belirlenen hedeflere yönelik faaliyetler yürütülmektedir."

AR-GE ve inovasyon proje çıktılarının mülki haklarının korunması ve elde edilen teknik bilginin literatüre kazandırılması amacıyla ekosistem içerisindeki firmalara fikri sınai mülkiyet hakları danışmanlığı hizmetleri verildiğini ifade eden Mandal, yıl içerisinde düzenlenen Patent Eğitim Programı kapsamında 2300 katılımcının 24 farklı eğitim modülünden yararlandığını, 106 firma için patent danışmanlığı hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Mandal, değişimin, inovasyon ve AR-GE faaliyetlerinin çağı şekillendirdiği bir dönemde olunduğuna dikkati çekerek "Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını yaratması ve sürdürebilmesi için var olan nitelikli insan gücü ve altyapısını, bilimsel teknolojik çözümler üretmeye yönlendirmesi, katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretmesi ile mümkündür. Bu bilinçle hareket eden şirketimiz, ülkemizin vizyonuna entegre olmuş, buradan aldığı ilhamla faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra Marmara Teknokent'in 2019 ve 2020 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.