TBMM KİT Komisyonunda TEDAŞ'ın 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü - Haberler

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TBMM KİT Komisyonunda TEDAŞ'ın 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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TBMM KİT Komisyonunda TEDAŞ'ın 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 2019 ve 2020 hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 2019 ve 2020 hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, burada yaptığı konuşmada, elektrik enerjisinde tedarik sürekliliğinin 7 gün 24 saat izlendiğini aktardı.

Kurum olarak elektrik enerjisine dair çeşitli görevleri olduğunu belirten Yapıcı, "Proje onay ve kabul işlemlerinden de sorumluyuz. Lisanssız üretim tesisi projelerinin onayı 200 günden fazla sürerken 11 güne kadar indirdik. Geçen yıl yatırım projelerinin onayını ise 9,41 günde tamamladık." diye konuştu.

Yapıcı, şirket olarak denetim görevlerini de aksatmadan yerine getirdiklerini kaydetti.

Geliştirilen aydınlatma mobil uygulamasına da değinen Yapıcı, uygulama aracılığıyla vatandaşlara arıza ve kesintileri bildirdiklerini, bu sayede arızaların giderilme hızının arttığını anlattı.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEDAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Türkiye Elektrik Dağıtım Ömer Sami Ekonomi Haberler

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