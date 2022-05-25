TBMM KİT Komisyonu'nda, Türkiye Taşkömürü Kurumunun hesapları görüşüldü - Haberler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kurumda 2010-2021'de gerçekleşen yatırımların 667 milyon 952 bin lirayı bulduğunu, bunun yüzde 21,1'inin mekanizasyon, yüzde 4,91'inin iş güvenliğine yönelik yatırımlar olduğunu bildirdi.

TTK Genel Müdürlüğü ve müesseselerinin 2019 ve 2020 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Eroğlu, TTK'de 2005'ten itibaren yatırım miktarında önemli artış yaşandığını, 128,8 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla altyapı hazırlıklarının önemli bir kısmının tamamlandığını söyledi.

TTK'nin havza imtiyaz alanının 6 bin 885 kilometrekareye ulaştığını, alanın 3 bin kilometrekaresinin denizlerde bulunduğunu anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu.

"Kurumumuzun faaliyetleri, genel müdürlük birimleri ile beş müessesede sürüyor. 2018'de 5 adet taşkömürü sahası bölünerek ihale edildi, dördünün ise işletmeci firmalara ruhsat devri yapıldı.17 adet taşkömürü, 1 kuvars kumu, 1 boksit ve 1 kil olmak üzere toplam 20 sahada rödovans usulüyle özel sektör işletmeciliği devam ediyor. Kurumda 2022 Mart sonu itibarıyla 7 bin 474 yevmiyeli, 126 kadrolu, 1121 sözleşmeli olmak üzere 8 bin 721 personel istihdam ediliyor."

Eroğlu, 2002'den itibaren ton başına yatırım miktarının 3,43 dolar olduğu bilgisini paylaştı. Bu miktarın 2005 yılında 11,65 dolar seviyesine ulaştığını anlatan Eroğlu, "2020'ye gelindiğinde ton başına yatırım miktarı 32,18 dolara ulaştı. Kurumda 2010-2021 arasında gerçekleşen yatırımlar 667 milyon 952 bin lira olarak gerçekleşti, bunun yüzde 21,1'ini mekanizasyon, yüzde 4,91'ini iş güvenliğine yönelik yatırımlar oluşturdu. Geçen yıl rödovanslı sahalardan 367 bin 51 ton taşkömürü üretildi, 29 milyon 906 bin 728 lira rödovans geliri tahakkuk ettirildi." diye konuştu.

Eroğlu ayrıca, ruhsat devri yapılarak ihale edilen sahalar ve rödovansçı firmaların faaliyetleri sonucu, havzada en az 20 bin kişilik istihdam ile 10 milyon tonluk koklaşabilir taşkömürü üretim potansiyeli olduğunu sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TTK ve müesseselerinin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.