Sayıştay'ın 2024 yılı bütçe teklifi 2,3 milyar TL

SAYIŞTAY'IN BÜTÇE TEKLİFİ, 2,3 MİLYAR TL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, kurumların 2024 yılı bütçe tekliflerine ilişkin sunum yaptı. Sayıştay Başkanı Yener, Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin amacına ilişkin, "Kamu kaynağı harcayan idarelerin faaliyet sonuçları hakkında TBMM'ye ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi, kamu kaynaklarının korunması, kamu idarelerinin performanslarının değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak belirtilmiştir" dedi.

Yener, Sayıştay'ın gerçekleştirdiği faaliyetler ve 2024 yılı bütçesiyle yapılması planlanan faaliyetler hakkında komisyona bilgi verdi. Yener, "2022 yılı denetim programı kapsamında, 39 genel bütçeli idare, 106 özel bütçeli idare; yani yükseköğretim kurumları, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, 42 özel bütçeli ve diğer idareler, 2 Sosyal Güvenlik Kurumu, 11 düzenleyici ve denetleyici kurum, 5018 Sayılı Kanun'a tabi olmayan 6 kalkınma ajansı, 13 diğer kamu idaresi, 3 diğer kamu şirketi olmak üzere, 222 adet Sayıştay denetim raporu, TBMM'ye sunulmuş ve ilgili kamu idarelerine gönderilmiştir. Mahalli idarelere ilişkin olarak ise 11 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 33 büyükşehir belediyesine bağlı idaresi, 22 il belediyesi, 136 ilçe belediyesi, 48 mahalli idare şirketi, 9 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olmak üzere toplam 289 kamu idaresi denetlenmiştir. Kamu işletmelerinin denetimine ilişkin olarak ise 130 adet Sayıştay denetim raporu aralık ayı içerisinde TBMM'ye sunulacaktır" diye konuştu.

2022 yılı denetimleri sırasında tespit edilen kamu zararlarına ilişkin yargılamaya esas raporların, kasım ayı sonuna kadar 6 ay içerisinde hüküm tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine gönderileceğini bildiren Yener, "2022 yılına ilişkin düzenlilik denetimleri kapsamında kamu idarelerinde tespit edilmiş olan 2 bin 247 adet mali rapor ve tabloları etkileyen bulgu ile 5 bin 377 adet mevzuata uygunluğa ilişkin bulgu olmak üzere toplam 7 bin 624 denetim bulgusu tespit edilmiştir" dedi.

Yener, Sayıştay'ın 2024 yılı bütçe teklifinin, 2 milyar 331 milyon 746 bin TL olduğunu bildirdi.

MALKOÇ: KDK MAHKEMELERİN YÜKÜNÜ AZALTMAYA ÇALIŞMIŞTIR

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'nın devlet ile vatandaş arasında bir ara bulucu, bir hakem olarak görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bu anlamda Türkiye'de zihinsel dönüşümü sağlamak için çabalarımız devam etmektedir. KDK verdiği kararlarla ve yaptığı faaliyetlerle kamuoyunda ve idareler nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmış, sorun çözme yeteneğini geliştirmiş, tavsiye kararlarındaki dostane çözümle, uzlaşmacı rolünü ve insanımızın adalete kolay ve hızlı erişmesi için çaba göstermiştir. Bu anlamda mahkemelerin yükünü azaltmaya çalışmıştır" dedi.

Malkoç kurumun faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kurumumuz bu süreçte 222 bin 308 başvuru almış, 220 bin 359 karar vermiştir. Yine maille, mektupla, faks yoluyla veya yüz yüze görüşmeyle 1 milyon 400 bin kişiye hukuki yardım ve destekte bulunmuştur. 2023 yılında 1 Ocak ile 10 Ekim arasında 14 bin 897 başvuru aldık, 14 bin 718 dosyayı karara bağladık. Bunlardan 1231'i tavsiye kararı, 1551'i dostane çözüm, 469'u kısmen tavsiye, kısmen ret ve 823'ü de ret kararıdır."

KDK'NIN BÜTÇE TEKLİFİ, 235,9 MİLYON TL

Filistin'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Malkoç, "İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı eylemleriyle ilgili dünyadaki bütün ombudsmanları duyarlı hale getirmek için online toplantılar ve bildiriler yayınladık" dedi. Malkoç, KDK'nın 2024 yılı bütçe teklifinin 235 milyon 974 bin TL olduğunu kaydetti.

Komisyonda, bütçe görüşmeleri sürüyor.