TBMM Genel Kurulu'nda Memur Maaşı ve Emekli Aylıkları Artırılacak

TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklifte, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve emekli aylıklarında yüzde 25 zam planlanıyor. Ayrıca, konut kiralarında uygulanacak zam oranlarının 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılması ve Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilmesi düzenlemesi yer alıyor. Ek bütçe teklifiyle de bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörülüyor. AK Parti, CHP, MHP, YSP, Saadet ve Gelecek partileri de grup toplantıları yapacak.