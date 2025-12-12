Haberler

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Londra'daki yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetimini açıkladı. Alderman Profesör Emma Edhem başkanlığa, Senem Dedeoğlu ise Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. TBCCI, Türkiye-İngiltere ilişkilerindeki rolünü güçlendirmeye devam edecek.

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetimini ve stratejik vizyonunu duyurdu.

TBCCI'ın açıklamasına göre, yıllık Genel Kurul Toplantısı Londra'daki tarihi Guildhall binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda seçilen yeni yönetim kapsamında, Alderman Profesör Emma Edhem TBCCI Başkanı ve Senem Dedeoğlu Yönetim Kurulu Başkanı görev yapacak.

Ersan Söğüt ve Kaan Dündar Başkan Yardımcılığı, Ravi Goonesena Genel Sekreterlik ve Altan Kemal Saymanlık görevine getirildi.

Açıklamada, TBCCI'ın Türkiye ve İngiltere ilişkilerinde güvenilir bir platform olarak öncü konumunu sürdürdüğü vurgulanırken, iki ülke iş dünyasını, politika yapıcıları ve düşünce liderlerini bir araya getiren köprü rolünü güçlendirdiği aktarıldı.

Toplantıda yeni komiteler ve finans, enerji, altyapı, sağlık, savunma ve turizm sektörlerine odaklanan sektör forumlarının tanıtıldığı belirtilen açıklamada, "TBCCI her zaman İngiltere-Türkiye ilişkilerinin ön saflarında oldu. Yeni yönetim ve yenilenen stratejik odak ile TBCCI, bağlantı kuran, bilgilendiren ve eylemi teşvik eden platformlar yaratmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

TBCCI, 1980'den beri iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine destek oluyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
