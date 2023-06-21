TBB ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, KKTC bankacılarının mesleki gelişimine yönelik eğitimlerin 30. dönemini tamamladı

TBB ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği iş birliğinde, KKTC bankacılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak 15. yılını dolduran eğitimlerin 30. dönemi tamamlandı. 30. dönem eğitimlerinden 104 KKTC'li bankacı yararlandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği iş birliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bankacılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak 15. yılını dolduran eğitimlerin 30. dönemi tamamlandı.

TBB açıklamasına göre, KKTC bankacılık sektörü çalışanlarına mart, nisan ve mayıs aylarında 7 ayrı eğitim verildi. 30. dönem eğitimlerinden 104 KKTC'li bankacı yararlandı.

2022-2023 eğitim döneminde ise genel bankacılık, mali analiz, yenilenebilir enerji, finansal analiz gibi konularda toplam 17 konu başlığı ile gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerden 271 KKTC'li bankacı faydalandı.

TBB, statüsünde yer alan bankacılık mesleğinin geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitim ve gelişime özel önem veriyor. Bu kapsamda TBB, konularında uzman eğitimcilerin de katkılarıyla Türkiye'deki ve bölgedeki iş birliklerini sürdürmeye ve geliştirmeye devam edecek.