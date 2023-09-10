TBB, mikromobilite hareketliliğini artırmak için bilinçlendirme çalışması başlatacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, bisiklet, elektrikli skuter ve motosikletlerle mikromobilite hareketliliğini artırmayı planladıklarını belirterek, "Mikromobilite araçların park etmesi, doğru kullanım modelleri ve güvenlikle ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için bilinçlendirme çalışması başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, bisiklet, elektrikli skuter ve motosikletlerle mikromobilite hareketliliğini artırmayı planladıklarını belirterek, "Mikromobilite araçların park etmesi, doğru kullanım modelleri ve güvenlikle ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için bilinçlendirme çalışması başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Baraçlı, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle AA muhabirine, 2018 yılından bu yana etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda toplu ulaşım, ulaşım hatlarının planlanması ve hareketliliğin sağlanması için belediyeleri sürekli teşvik ettiklerini dile getiren Baraçlı, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin (UITP) araştırmasına göre bireysel araçtan toplu ulaşıma geçildiğinde trafik yoğunluğunun yüzde 40 civarında azalacağına dikkati çekti.

Sadece toplu ulaşımı değil, bisiklet, elektrikli skuter ve motosikletlerle de mikromobilite hareketliliği artırmayı planladıklarını anlatan Baraçlı, şunları kaydetti:

"Onun için imar ve şehir planlarında da bu noktada ayrılmış yolları ön planda tutmayla ilgili hedeflerimiz var. Önümüzdeki yıllarda şehirlerimizde mikromobilitenin kullanılması ve yaygınlaşması gerekiyor. Tabii ki bu süreç içerisinde de bu araçların kullanımıyla ilgili tedbirlerin alınması için de yeni çalışmalar yapıyoruz."

Elektrikli skuter ve bisikletlerin de şehir içi ulaşımda önemli bir unsur olduğunu ifade eden Baraçlı, "Mikromobilite araçların park etmesi, doğru kullanım modelleri ve güvenlikle ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için bilinçlendirme çalışması başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Baraçlı, mikromobilite araçların kullanımından kaçılamayacağını, yerel yönetimlerin de bu çerçevede hazırlanması gerektiğini dile getirerek, "Ayrıca, şehirlerde araçsız bölgelerin oluşturulmasıyla ilgili de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İstanbul'da Stratejik Araştırmalar Merkezi Ofisi'mizi açtık. Önümüzdeki yılın başlarında da Brüksel'de bir uluslararası ofisimizi de açacağız." ifadesini kullandı.

Şehirlerde elektrikli araçlar daha yaygın ve etkin kullanılacak

Elektrikli araçlarla ilgili çalışmalara da değinen Baraçlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının hazırlamış olduğu planlar çerçevesinde yerel yönetimlerin kendilerini geliştirdiğini anlattı.

Baraçlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece binek araçlarla ilgili değil toplu ulaşımda da kullanılan elektrikli araçlar kavramı ön planda. Onun için şehirlerimizde 2053, Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda, sıfır emisyon vizyonuyla toplu ulaşım araçlarımızı elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlara geçirme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları tamamladığımızda artık şehirlerde elektrikli araçların şarj edilip kullanılması daha yaygın ve etkin hale gelmiş olacak."