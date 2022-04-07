TBB'den 'Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi' video serisi

Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi hazırladı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından yürütülen finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında; finansal kararlar alma ve gelecekteki finansal ihtiyaçlar için planlama yapma becerisini geliştirerek, kişisel finans yönetiminin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi hazırlandı.

Eğitim serisinde; makroekonomik göstergeler hakkında bilgilere yer veriliyor. Ulusal ve küresel düzeyde bu göstergelerin nasıl takip edilebileceği anlatılıyor. İyi bir bütçe yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda uygulama örneklerine yer veriliyor ve finansal piyasalar ve bankaların ekonomiye katkıları aktarılıyor.

"Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" başlığı altında sunulan 4 eğitim videosuna foy.tbb.org.tr adresli Finansal Okuryazarlık sitesinde yer alan "Online Eğitim" sekmesinden ulaşılıyor.