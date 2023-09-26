TBB'den Kadın Girişimcilere Verilen Krediler Raporu Yayımlandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının kadın girişimcilere kullandırdıkları kredilere ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda, kullandırılan kredi miktarı, kişi sayısı ile kredilerin sektörel ve bölgesel dağılımı yer alıyor. Haziran 2023 itibarıyla kredi kullanan toplam kadın girişimci sayısı 294 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının kadın girişimcilere kullandırdıkları kredilere ilişkin "Kadın Girişimcilere Verilen Krediler" başlıklı yeni bir rapor yayımlanmaya başladı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, çeyrek dönemlerde paylaşılacak, Aralık 2022 tarihinden itibaren toplanmaya başlanan ve bilgi paylaşan 13 bankanın verilerinden oluşan raporda, kullandırılan kredi miktarı, kişi sayısı ile kredilerin sektörel ve bölgesel dağılımına yer veriliyor.

"Kadın Girişimcilere Verilen Krediler" başlıklı istatistiki rapora, TBB'nin internet sitesinin ana menüsünde yer alan "Banka ve Sektör Bilgileri" sekmesi altındaki "İstatistiki Raporlar" başlığından erişiliyor.

Haziran 2023 itibarıyla kredi kullanan toplam kadın girişimci sayısı 294 bin kişi oldu

TBB, Nisan-Haziran 2023 dönemini kapsayan Kadın Girişimcilere Verilen Krediler İstatistik Raporu'nu yayımladı.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının kadın girişimcilere kullandırdıkları kredilere ilişkin bilgileri içeren rapor, Aralık 2022 tarihinden itibaren toplanan verileri içerirken, 13 banka verisinden oluştu.

Buna göre, nisan-haziran döneminde 63 bin kadın girişimciye, 36 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. Haziran 2023 sonu itibarıyla kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin bakiyesi 123 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam kredi bakiyesi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttı.

Kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin mikro işletmelere kullandırılan kredilere oranı Haziran 2023 itibarıyla yüzde 15 oldu. Kullanıcı sayısı itibarıyla ise söz konusu oran yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Haziran 2023 itibarıyla kredi kullanan toplam kadın girişimci sayısı 294 bin kişi olurken, kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin yüzde 49'u hizmetler sektörüne kullandırıldı. Bunu, yüzde 27 ile sanayi sektörü izledi.

Orta ve uzun vadeli kredilerin toplam krediler içindeki payı haziranda geçen yılın sonuna göre 3,2 puan artarak yüzde 80 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde kullandırılan kredilerin ise yüzde 67,3'ü orta ve uzun vadeli kredilerden oluştu.

Haziran 2023 itibarıyla kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin yüzde 35'i Marmara, yüzde 19'u Ege ve yüzde 17'si Akdeniz bölgelerinde kullandırıldı. Söz konusu bölgelerde kredi kullandırılan kadın girişimcilerin kredi kullanan kişiler içindeki payları Marmara ve Ege bölgeleri için yüzde 24, Akdeniz için ise yüzde 16 oldu.