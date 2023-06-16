TBB Başkanı Çakar: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile yapılan toplantı yapıcı ve samimi geçti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmeye ilişkin, 'Bugün de yine çok yapıcı, çok samimi, iletişime açık, harika bir toplantı oldu. Hep beraber dozu, sırası, zamanlaması, makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonları alacağız.' dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Bugün de yine çok yapıcı, çok samimi, iletişime açık, harika bir toplantı oldu. Hep beraber dozu, sırası, zamanlaması, makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonları alacağız." dedi.

Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB'nin Akmerkez'deki yerinde gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet kurulduktan sonra Bakan Şimşek'in, ilk görüşmelerden bir tanesini finans sektörüyle ve TBB Yönetim Kurulu'yla yaptığını anımsatan Çakar, belli periyotlarla bakanlarla, otoriterlerle, TCMB ve BDDK ile sektörün sorunlarını, küresel ekonomideki gelişmeleri beraber masaya yatırıp değerlendirme yaptıklarını bildirdi.

Çakar, "Kendi kanaatlerimizi, görüşlerimizi sunuyoruz. Bugün de yine çok yapıcı, çok samimi, iletişime açık, harika bir toplantı oldu. Sayın Bakan, çok iyi bir vakit ayırdı. Sektörün bütün temsilcileri, banka genel müdürlerimiz, CEO'lar herkes sektöre ilişkin bütün kanaat ve değerlendirmelerini tek tek söyledi. Onlar da not ettiler ve hep beraber dozu, sırası, zamanlaması, makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonları alacağız." ifadelerini kullandı.

Finans sektörünün yapısının çok güçlü olduğunu vurgulayan Çakar, "Biz de genel ekonomiye, kalkınmaya, finans sektörüne ve yeni programa destek vermek için hep beraber çalışıyor olacağız." diye konuştu.

"Her konu tartışıldı, inşallah hep beraber doğru sonuçlara varacağız"

Bir soru üzerine toplantıda konuşulan ana başlıklara değinen Çakar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan tabii ki kendi görüş ve kanaatlerini ilettiler. Küresel ekonomiye, genel ekonomiye nasıl baktıklarını anlattılar. Yeni yapacakları programa yönelik olarak, Orta Vadeli Program'a yönelik olarak kendi görüşlerini ilettiler. Sektörün de bu konudaki kanaatlerini aldılar. Yani şunu söyleyebiliyorum; bankacılık sektörünün aktifine yönelik olarak da, bankacılık sektörünün pasifine yönelik olarak da her konu gündeme geldi. Her konu tartışıldı, inşallah hep beraber doğru sonuçlara varacağız. Çünkü bankacılık sektörü Türkiye'nin kalkınması için çok önemli ve özellikle de büyümenin finansmanında bankacılık sektörünün ana amiral gemisi olduğunu biliyoruz. O nedenle makroekonomi politikasına destek vermek ve iş birliği içerisinde olmak çok önemliydi. Bu da bunun ilk adımıydı."