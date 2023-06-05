Tazemasa'dan MultiNet'lilere özel kampanya: 600 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL indirim

MultiNet Up, Tazemasa ile MultiNet yemek kartı kullanıcılarına özel kampanya başlattı. MultiNet'liler, Tazemasa'dan 600 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 75 TL indirim kazanıyor. Kampanya kapıda yapılan ödemelerde geçerli olup, 30 Haziran'da sona erecek.

Tazemasa'dan 600 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan Multinet'liler anında 75 TL indirim kazanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, Tazemasa ile MultiNet yemek kartı kullanıcılarına özel kampanya başlattı.

MultiNet'liler, Tazemasa'dan 600 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 75 TL indirim kazanıyor. Kapıda yapılan ödemelerde geçerli olan kampanya, 30 Haziran'da sona erecek.

Mevsiminde yetişen doğal, taze ve organik gıda ürün yelpazesinin yanı sıra süt, şarküteri ve doğal temizlik ürünleriyle de hizmet sunan Tazemasa, verilen siparişleri istenilen günde saat 22.30'a kadar teslim ediyor.

Kapıda ödeme yöntemini kullanarak yapılan alışverişlerde minimum sipariş verme tutarı 150 TL olan Tazemasa, 600 TL ve üzeri tutardaki siparişlerde ücretsiz teslimat sağlıyor.

İstanbul'da geçerli olan kampanyadan yararlanmak için MultiNet'lilerin tazemasa.com adresine üye olmaları ve kendilerine özel kampanya kodunu sipariş ekranındaki hediye çeki bölümüne yazmaları yeterli oluyor. MultiNet kullanıcıları kapıda geçerli olan ödeme yöntemini MultiNet yemek kartıyla veya temassız şekilde MultiPay mobil uygulaması üzerinden karekod kullanarak yapabiliyor.

Multinet Up'ın MultiNet yemek kartı kullanıcılarına ayrıcalıklar sunan indirim ve kampanyaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler www.multinet.com.tr adresini ziyaret edebiliyor.