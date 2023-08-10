Tayland'ın Çin'e Hindistan Cevizi İhracatı Arttı

Tayland, Çin'e yaptığı Hindistan cevizi ihracatında yaz aylarında talebin artmasıyla büyük bir artış yaşadı. Tayland, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi ayrıcalıkları kapsamında Çin'e 187,91 milyon dolar değerinde Hindistan cevizi ihraç etti.

BANGKOK, 10 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın serbest ticaret anlaşması ayrıcalıkları kapsamında Çin'e yaptığı Hindistan cevizi ihracatı, yaz aylarında tropik meyvelere yönelik talebin zirve yapmasıyla büyük artış sergiledi.

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Departmanı'nın verdiği bilgilere göre, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland bu yılın ikinci çeyreğinin ortasında Çin-ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Serbest Ticaret Bölgesi ayrıcalıkları kapsamında Çin'e 187,91 milyon ABD doları değerinde Hindistan cevizi ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,96'lık bir artış anlamına geliyor.

Dış Ticaret Departmanı Genel Müdürü Ronnarong Phoolpipat Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'e giden Hindistan cevizlerinin yüzde 80'inden fazlasının Tayland'dan geldiğini belirtti. Phoolpipat, Çin'in, yüzde 54,83'lük ithalat hacmiyle Tayland'ın Hindistan cevizlerinin en büyük ithalatçısı olduğunu söyledi.

Departmana göre Tayland meyvelerinin Çinli tüketiciler tarafından çok sevilmesi nedeniyle Tayland, Ocak-Mayıs döneminde Çin-ASEAN serbest ticaret anlaşması ayrıcalıkları kapsamında Çin'e 3,3 milyar dolar değerinde meyve ihraç etti.